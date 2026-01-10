Haberler

Trabzonspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, İstanbulspor ile 14 Ocak'ta oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Teknik direktör Fatih Tekke, takımın durumu hakkında bilgi verdi ve mevcut eksikliklere dikkat çekti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında İstanbulspor ile 14 Ocak Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açıldı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın bu bölümünde ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra ise taktik antrenmanına geçildi.

Antrenman öncesinde teknik direktör Fatih Tekke, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Tekke, çalışmalara ilişkin, "Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Herkes çaba sarf ediyor, problem yok. Çalışmalarımız devam ediyor. Eksiklerimiz, sakatlarımız var. Onlar da inşallah düzelir. Şu 2 maç bizim için çok önemli. Hep beraber birliktelik kurmamız lazım. Yola devam, mücadeleye devam." dedi.

Antrenmana ameliyat edilen Visca ve Baniya, tedavileri devam eden Savic, bireysel çalışmalarını sürdüren Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Onuachu ve Oulai, izinli Serdar Saatçı ile sağ arka adalesinde ağrı hisseden Zubkov katılmadı.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
Canlı anlatım! Dev derbide tempo çok yüksek

Kıran kırana maç! Tempo bir an olsun düşmüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı

Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Süper Kupa öncesine damga vuran görüntü: Mert Hakan forması giydi

Süper Kupa finaline böyle gitti
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?