Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Takım, antrenmanlarda dinamik ısınma ve bireysel çalışmalar yapıyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Salı günü deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirdi.
Ayak tenisi ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise bireysel çalışmalar yapıldı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.