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Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

15 Aralık 2023 17:57 Güncelleme: 17:58 Abone Ol

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Takım, antrenmanlarda dinamik ısınma ve bireysel çalışmalar yapıyor.