Trabzonspor, İstanbulspor maçına hazır
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda savunma ve taktik çalışmalara odaklanıldı. 20 kişilik kadroda eksik olan oyuncular dikkat çekerken, yeni transferler kadroya dahil edildi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, İstanbulspor karşılaşmasının son çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenmanın ardından açıklanan 20 kişilik kadroda Savic, Mustafa Eskihellaç, Baniya, Okay Yokuşlu, Visca, Zubkov, Oulai ve Onuachu yer almadı.

Yeni transfer Chibuike Nwaiwu'nun yanı sıra alt yapıdan Ahmet Berat Tekke, Yakuphan Sarıalioğlu ve Oğuzhan Ertem kadroya dahil edildi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Demirkıran yönetecek.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
