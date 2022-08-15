Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile yolları ayırdı! 2 milyon 350 bin lira tazminat ödenecek

Trabzonspor, geçen sene kadrosuna kattığı İsmail Köybaşı'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Bordo-mavililerin KAP'a yaptığı bildirimde, deneyimli futbolcuya 2 milyon 350 bin lira tazminat ödendiği belirtildi.

Son şampiyon Trabzonspor'da İsmail Köybaşı ile yollar ayrıldı. Bordo-mavililer, 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

2.5 MİLYONA YAKIN TAZMİNAT ALACAK

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz İsmail Köybaşı arasındaki 21.07.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 2.350.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.