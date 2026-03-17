Trabzonspor ile ikas Eyüpspor 4. kez karşı karşıya

TRABZONSPOR ile ikas Eyüpspor Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın yapacakları maçla 4'üncü kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Süper Lig'de 57 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor, galibiyet serisini sürdürmek ve zirvede lider Galatasaray'la puan farkını azaltmak istiyor. 22 puanla 16'ncı sırada yer alan ikas Eyüpspor ise sahasında puan ya da puanlar alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Geçen sezon Süper Lig'de yer alan ikas Eyüpspor ile Trabzonspor takımları bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda bordo-mavili takım 2 maçta galip gelirken 1 maç da berabere sonuçlandı. 2025-26 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

