Trabzonspor ile Göztepe 32. randevuda

İki takım arasında geride kalan 31 lig maçında bordo-mavililerin galibiyet sayısında 14-6 üstünlüğü bulunuyor

Trabzonspor ile Göztepe, yarın Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 32'nci kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 31 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 14-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 46 gol atarken kalesinde 26 gol gördü.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, sahasında Göztepe karşısında üstünlük sağladı.

Bordo-mavililer, evinde oynadığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 25 gol atarken, 10 gol yedi.

İlk yarı kötü gidişatı durdurdu

Geçen sezon Göztepe karşısında iki karşılaşmayı da 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak kazanamayan Trabzonspor, bu sezon ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda yenmeyi başardı.

Bordo-mavililer, sezonun ilk yarısında İzmir'de rakibini 2-1'lik sonuçla mağlup etti.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç
