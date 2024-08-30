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Trabzonspor, İkas Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 1 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı İkas Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular yenileme çalışması ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 1 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı İkas Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün akşam İsviçre'nin St. Gallen takımı ile oynanan UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise pas ve dayanıklılık çalışmalarının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

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