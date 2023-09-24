Trabzonspor, Hatayspor maçı için hazır

Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman pas çalışmalarıyla başladı. Antrenman taktik çalışmalarla sona erdi. Antrenmana tedavileri devam eden Hüseyin Türkmen ve Mislav Orsic ile kas spazmı nedeniyle Larsen katılmadı. Nicolas Pepe ve Joaquin Fernandez ise takımdan ayrı olarak bireysel olarak çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor