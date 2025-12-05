Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 15'inci haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bugün saat 15.00'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.