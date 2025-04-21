AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili AK Parti tarih verdi
İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak

İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi
İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade

İtirafçı müdürden 4 sayfalık ifade! Sözleri o ismi çok zora sokacak
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Göztepe ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşti.

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde sahasında karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.