Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde sahasında karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.