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Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşen idmanlarda kuvvet, koşu ve taktik çalışmaları yapıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanında oyuncular, kuvvet ve koşu çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, iki kaleli oyunla tamamlandı.

Akşam antrenmanında ise bordo-mavili oyuncular, taktik çalıştı.

Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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