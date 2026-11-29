Trabzonspor, Göztepe deplasmanı için özel uçakla İzmir'e uçtuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşmak üzere İzmir'e hareket etti. Bordo-mavili kafile, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki hazırlıkların ardından THY'ye ait özel uçakla İzmir'e gitti; maç saat 19.00'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, İzmir'e hareket etti.
Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki hazırlıklarının ardından Trabzon Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla İzmir'e gitti.
Kafilede şu futbolcular bulunuyor:
"Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Chibuike Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Fabinho, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Metehan Mimaroğlu, Muhammed Salah, Noah Saviolo, Cihan Çanak, Umut Nayir, Ali Habeşoğlu, Paul Onuachu."
ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.