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Trabzonspor, Gaziantep FK'yi 2-0 yendi; Saviolo ve Cabral maçı değerlendirdi

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Noah Saviolo ve Sidny Lopes Cabral, takım ruhunun çok iyi olduğunu ve kazanmaya devam ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor'un futbolcuları Noah Saviolo ve Sidny Lopes Cabral, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İlk olarak gazetecilerin karşısına çıkan Saviolo, iyi maç çıkardıklarını belirterek "Maçın başından sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yaptık. Takımımla gurur duyuyorum." dedi.

Aral Şimşir'in de kendisinin de sahada ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Saviolo, ikisinin de takımın kazanması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Maçın ilk bölümde oyunun temposunu artırmakta zorluk yaşadıkları yönünde sorulan soruyu cevaplayan Saviolo, "Bunun bir şeye işaret olduğunu söyleyemeyiz. Aslında bu oyunun bir parçası. Aslında benim fikrim oyunun ilk bölümünü iyi geçirdiğimiz yönünde." şeklinde konuştu.

Cabral ise ilk yarı gol atabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak "İlk yarının son saniyelerinde golü bulmayı başardık. İkinci yarıya da gol atma isteğiyle başladık ve ardından golleri atabildik. Bizim için iyi bir maçtı." diye konuştu.

Takımın Thomas Reis ile gelişimini değerlendirilmesi şeklinde sorulan soruyu cevaplayan Cabral, "Kendimizi çok iyi hissediyoruz. Maç maç ilerleyerek, kazanarak ilerlemeye devam ediyoruz. Açıkçası havamız da yerinde. Hocamızın söylediklerini yapıp, enerjimizi yerine getiriyoruz. Kazanmaya devam ediyoruz." yorumunda bulundu.

Takım ruhu yakaladıklarına vurgu yapan Cabral, "İlk günden beri beraber oynuyoruz. Aramıza sonradan da katılanlar da oldu. Takım ruhumuz çok iyi ve iyi bir iş çıkarıyoruz. Yaptıklarımızı zaten herkes görebiliyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
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