Haberler

Trabzonspor, Gaziantep FK'nın konuğu olacak

Trabzonspor, Gaziantep FK'nın konuğu olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor, ev sahibi Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Maç, Gaziantep Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak. Trabzonspor, galibiyetle ayrılarak geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı yaşadığı kaybı telafi etmek istiyor. Gaziantep FK ise taraftarına kendisini affettirmek amacıyla galibiyet arayacak.

SÜPER Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor, Gaziantep Fk'nın konuğu olacak. Yarın oynanacak maçla iki takım Süper Lig'de 14'üncü kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 23'üncü hafta maçında Trabzonspor, bugün Gaziantep Fk'nın konuğu olacak. Gaziantep Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. İki takım bugüne kadar 13'ü Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda bordo-mavililerin 10 galibiyeti bulunurken 6 maç da berabere sonuçlandı. İki takım Süper Lig'de bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 12 galibiyeti bulunurken 5 maç berabere sonuçlandı. Gaziantep Fk'nın henüz galibiyeti bulunmuyor. Ligde 45 puanla 3'üncü sırada bulunan Trabzonspor, bugün oynanacak maçtan galibiyetle ayrılarak geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyeti unutturmak istiyor. 28 puanla 9'uncu sırada bulunan ev sahibi Gaziantep FK ise saha ve seyircisi önünde galip gelerek geçtiğimiz hafta Kocaelispor deplasmanından alınan mağlubiyet sonrası taraftarına kendisini affettirmek istiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Kral Charles'a parlamentoda şok protesto: Soykırım işlediniz, sen bizim kralımız değilsin

Kalabalığın içinden çıkıp bas bas bağırdı: Sen bizim kralımız değilsin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum

Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum
Mübarek Ramazan ayında çekilen bu görüntü izleyenleri ikiye böldü

Mübarek Ramazan ayında çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Henüz 27 yaşındaydı

Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Hayatının baharındaydı
Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!

Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!
Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum

Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti

Telegram üzerinden kan donduran pazarlık! Diyaloglar pes dedirtti
Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler

Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler