Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazır
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finali için son antrenmanını yaparak Galatasaray ile oynayacağı maça hazırlandı. Uğurcan Çakır ve Stefan Savic antrenmanda yer aldı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep'te Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde karşılaşma öncesi basına kapalı olarak son çalışmasını gerçekleştirdi.
Antrenmanda Galatasaray maçından sonra sakatlığı nedeniyle dinlendirilen Uğurcan Çakır ile tedavisi tamamlanan Stefan Savic'in de yer aldığı öğrenildi.
Trabzonspor, antrenmanın ardından Gaziantep'e gitmek için havalimanına hareket etti.
Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor