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Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazır

Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazır
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Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanla kadro belirlendi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayarak, İstanbul'a hareket etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na (THY) özel uçak ile saat 16.00'da İstanbul'a hareket etti.

Kafilede 23 oyuncu yer aldı

Trabzonspor'da, tedavileri süren Savic, Okay Yokuşlu, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Airf Boşluk kafilede yer almadı. Teknik Direktör Şenol Güneş, sarı-kırmızılılarla oynayacakları müsabakanın maç kadrosuna 23 futbolcu dahil etti.

Trabzonspor'un, Galatasaray maçı kamp kadrosu şöyle:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Malheiro, Serdar Saatçi, Batagov, Arda Öztürk, Eren Elmalı, Salih Malkoçoğlu, Barisic, Lundstram, Ozan Tufan, Mendy, Visca, Muhammed Cham, Draguş, Umut Güneş, Ali Şahin Yılmazer, Cihan Çanak, Nwakaeme, Banza, Enis Destan ve Poyraz Efe Yıldırım." - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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