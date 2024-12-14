Trabzonspor Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana tedavileri devam eden Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen katılmadı.

Trabzonspor, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - TRABZON