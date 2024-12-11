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Trabzonspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi. Sürat çalışması ile devam eden antrenman kondisyon ağırlıklı dar alanda oyun ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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