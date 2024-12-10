Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" çıkışı! Yeni yönetime uyarısı var

 Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon

Esad'ın silahlarını kaçırıyorlardı! MİT'ten Suriye'de büyük operasyon

 Esad'la ilgili 'Türkiye' iddiasına Dışişleri'nden yalanlama

Esad'la ilgili "Türkiye" iddiası! Dışişleri'nden açıklama var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz

Erdoğan'ın sözlerinin adresi belli gibi: İzin vermeyiz

Trabzonspor Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, 16 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde devam ediyor. Antrenmanlar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dinamik ısınma ve taktik çalışmaları ile sürdürülüyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanında oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Dar alan oyunla devam eden günün ikinci antrenmanı, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
img

Sednaya Hapishanesi'nde arama çalışmaları sonlandı
img

SMO bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdular
img

İşte Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dinamo Zagreb Celtic CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Dinamo Zagreb Celtic maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 2025 yeni asgari ücret kaç TL olur? Asgari ücrete yüzde 25 zam gelirse 2025 yeni asgari ücret kaç TL olur? Girona Liverpool CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Girona Liverpool maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Asgari ücrete yüzde 20 zam gelirse 2025 yeni asgari ücret kaç TL olur? TRT Spor canlı izle! GİRONA LİVERPOOL maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Berber Zekai kimdir? Denizbank – Zekai Berber olayı nedir? Tabii Spor nasıl izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD yayın linki Emeklilere kaplıca bedava mı, şartları ne? VAR kayıtları ne zaman açıklanıyor 10 Aralık Salı? Sivasspor Galatasaray / Beşiktaş Fenerbahçe VAR kayıtları açıklandı mı, SON DAKİKA! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (10 Aralık 2024)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.