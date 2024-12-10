Trabzonspor Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, 16 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde devam ediyor. Antrenmanlar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dinamik ısınma ve taktik çalışmaları ile sürdürülüyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanında oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Dar alan oyunla devam eden günün ikinci antrenmanı, taktik çalışması ile sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.