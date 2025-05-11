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Trabzonspor, Galatasaray ile Final Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Galatasaray ile Final Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşmak üzere antrenmanlara başladı. Oyuncular, önceki gün oynanan Süper Lig maçının ardından yenilenme çalışması yaparken diğerleri pas ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Galatasaray ile yapacağı final maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Süper Lig'de dün Galatasaray ile oynanan müsabakada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması yaptı.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor
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