Haberler

Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

İlk 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan toplayarak lige arzu ettiği başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Bordo-mavili takımda zorlu maç öncesinde Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ancak tam olarak hazır hale gelmeyen Folcarelli ve Batagov'un forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: AA
Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat gözaltında

Savcı odasındaki fotoğraflarıyla gündeme gelmişti! Gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marsilya sahadan silindi! Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne sükseli başlangıç

Beşiktaş sahasında şov yaptı
Sakatlığı bulunan Osimhen, Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Arnavutköy'de 12 yaşındaki çocuğu boş arazide darbettiler

Okul çıkışı boş araziye götürüp kabusu yaşattılar
Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 67 tutuklama

Ankara'da dev operasyon: 67 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatları verdi! Süper Lig devine 100 dönümlük arazi iddiası

Erdoğan talimatları verdi! Süper Lig devine 100 dönümlük arazi
Ödemiş'te asırlık gelenek yeniden canlandı! Vali Elban: Tüm Türkiye'de gençlerimiz Efeler Düğünü'yle evlensin

Efeler diyarında görkemli gece! Vali'den gençlere düğün çağrısı
Eyüpsultan’da bariyerlere çarparak yanan otobüste hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi

Yanan otobüste ablası ölmüştü! 10 yaşındaki Nazlı da kurtarılamadı