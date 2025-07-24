Trabzonspor, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı istiyor

Trabzonspor, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı istiyor
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Sol beke takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş'ı transfer etmek istiyor. Avrupa'dan da bazı kulüplerin radarında bulunan Kazımcan Karataş için Trabzonspor'un sunduğu proje, oyuncunun gelişimi açısından cazip bir seçenek olarak öne çıktı.

Trabzonspor, sol bek rotasyonunu güçlendirmek adına Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı gündemine aldı.

İLK GİRİŞİMLERE BAŞLANDI

Bordo-Mavililer, 21 yaşındaki oyuncu için ilk girişimlere başladı. Geride kalan sezonu Rusya Premier Ligi ekiplerinden Orenburg'da kiralık olarak geçiren Kazımcan, istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

BAŞKA BİR TAKIMA TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Galatasaray'ın sezon başı kampına katılan genç sol bekin antrenmanlarda da etkili olduğu ifade ediliyor. Ancak sarı-kırmızılılarda sol bekte hem Derrick Köhn hem de Eren Elmalı'nın bulunması, Kazımcan'ın forma şansını azaltıyor. Bu nedenle oyuncunun daha fazla süre bulabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

BONSERVİSİYLE YA DA KİRALIK

Avrupa'dan da bazı kulüplerin radarında bulunan Kazımcan Karataş için Trabzonspor'un sunduğu proje, oyuncunun gelişimi açısından cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde somutlaşması bekleniyor. Bordo-mavililer, genç oyuncuyu kiralık ya da uygun bonservis bedeliyle kadroya katmayı planlıyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıViking:

Yuh yani başlıgı okuyunca bende icardi Sandım

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

trabzonlu yöneticilere sesleniyorum. almayın alırsanızda gs maçlarında oynatmayın. gs ankaragücü maçlarını izleyin ne dedigimi anlarsınız

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