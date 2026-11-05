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Trabzonspor, Freiburg'a 1-0 yenilerek Reis yönetiminde 7 maçlık seriyi bitirdi

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Thomas Reis yönetimindeki ilk yenilgisini alan bordo-mavililerin 7 maçlık galibiyet serisi sona ererken, takım Reis döneminde ilk kez gol atamadı ve 6 puanda kaldı.

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Almanya'nın Freiburg takımına 1-0 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ilk yenilgisini aldı.

Alman teknik adamın görev yaptığı dönemde Freiburg maçıyla birlikte 8. karşılaşmasına çıkan bordo-mavililerin 7 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Karadeniz ekibi, Alman teknik adamın görev yaptığı dönemde sırasıyla Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya'da da KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yendi.

Daha sonra Çaykur Rizespor deplasmanından 4-3'lük galibiyetle dönen ve Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyet serisini Freiburg karşısında sürdüremedi.

Konferans Ligi'nde ilk yenilgi

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde ilk yenilgisini aldı.

KuPS Kuopio ve Hearts maçlarından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Freiburg mağlubiyetiyle 6 puanda kaldı.

Reis döneminde ilk kez gol atamadı

Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ilk kez bir maçta gol atamadı.

Süper Lig'de 5 lig maçında 15 gol atan, Konferans Ligi'nde de 2 maçta 6 gol kaydeden bordo-mavililer, bu kez gol atma başarısı gösteremedi.

Kaynak: AA
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