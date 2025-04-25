Trabzonspor Finale Yükseldi: Malherio'dan Hedef Kupa Açıklaması

TRABZONSPORLU oyuncu Pedro Malherio,"Bu finale ulaşmayı çok arzuluyorduk. Bugünde bunu başarmış olduk. Taraftarlarımız, teknik ekip, biz bu galibiyeti bu turu çok istemiştik. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Trabzonspor, Türkiye Kupası Yarı Final maçında sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor'un deneyimli savuma oyuncusu Pedro Malherio, bu galibiyeti çok istediklerini belirterek, "Çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Çünkü finale bir adım uzaklıktaydık. Bu finale ulaşmayı çok arzuluyorduk. Bugünde bunu başarmış olduk. Taraftarlarımız, teknik ekip, biz bu galibiyeti bu turu çok istemiştik. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Hafta boyunca hem çalışmamız, hem birlikteliğimiz ve takım odaklanması gerçekten çok iyiydi. Bugünde bunun sonucunu çok iyi bir şekilde aldığımızı düşünüyorum" dedi.

'FİNALLER OYNANMAZ, FİNALLER KAZANILIR'

Galatasaray maçında önemli bir reaksiyon göstermek istediklerini ifade eden Malherio, "Hedefimiz kupa. Finalde Galatasaray ile oynayacağız. Benim çok sevdiğim bir söz vardır. 'Finaller oynanmaz finaller kazanılır' Bizde bunun izinde yola çıkacağız. Finali kazanmak için orada olacağız. Final her zaman finaldir. Orayı çıkıp en iyi mücadelemizi vermeniz gerekir. Bizim sezon boyunca hedefimiz bu olmuştu. Bizim için kupa önemli bir hedefti. Bunu da kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Rakibimiz Galatarasay'ı analiz ederek işe başlayacağız. Ancak daha önce oynayacağımız maçlarda var. 2 gün sonra Alanyaspor ile iç sahada maç oynayacağız. Bu maç bizim için önemli olacak. Çünkü bu maçın dönüşünde ligde önemli bir reaksiyon göstermek istiyoruz. İyi bir maç çıkarmak istiyoruz. Hedefimiz bu" şeklinde konuştu.