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Cabral: Rövanşta turu atlayacağız

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Trabzonspor'un Ferencvaros'a 1-0 yenildiği maçın ardından Sidny Lopes Cabral, ikinci maçta taraftar desteğiyle rakibi yenip turu atlayacaklarına inandığını söyledi. İkinci yarıdaki enerjiyi rövanşa taşıyacaklarını belirtti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0 yenilen Trabzonspor'un futbolcusu Sidny Lopes Cabral, ikinci maçta rakibi yenerek turu atlayacaklarını düşündüğünü söyledi.

Papara Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından Cabral, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Maçın kırılma anı ve rövanş maçı hakkındaki düşünceleri sorulan Cabral, "Aslında biz ikinci maça da bugün ikinci yarı da başladığımız gibi başlayacağız. Taraftarımız bu konuda rahat olabilir. Biz kendimize güveniyoruz ve orada turu atlayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Karşılaşmadaki performansına değinen Cabral, "Bugün en önemli olan şey ikinci yarı sergilediğimiz oyundu. İkinci yarıdaki enerjiyi, önümüzdeki rövanş maçına taşıyabilirsek kazanabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Müsabakada 2026 FIFA Dünya Kupası'nda attığı gol gibi denemeler yaptığı hatırlatılan Cabral, "Dünya Kupası'nda olan şey artık geçmişte kaldı. Benim şu an odak noktam Trabzonspor ve Trabzonspor'a katkı sağlayabilmek. Benim kabiliyetlerimden biri de iki ayağımla sert şut çekebilmek. Bu doğrultuda denemeler yaptım." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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