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Trabzonspor Ferencvaros Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor Ferencvaros Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros ekibiyle karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros ekibiyle karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, müsabakanın oynanacağı Groupama Stadı'nda, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenman ile son hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Isınmanın ardından pas çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünün ardından taktiksel çalışmaya geçildi.

Trabzonspor, yarın TSİ 21.30'da Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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