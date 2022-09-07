Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk haftasında deplasmanda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk haftasında deplasmanda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Groupama Arena Stadı'nda ilk 15 dakikası basın açık yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan bordo-mavililer, basına kapalı bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirdi. (Mehmet Başaran - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Groupama Arena Stadı Trabzonspor Macaristan Spor Güncel Haberler

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