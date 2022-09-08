Trabzonspor, Ferencvaros deplasmanında galibiyet hedefliyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

Ferencvaros ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Groupama Arena'da karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, Macar ekibini yenerek AVrupa Ligi'ne 3 puanla başlamayı hedefliyor.

EKSİKLER

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor. Sakatlıkları düzelen Hamsik ve Uğurcan Çakır'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Öte yandan Trabzonspor'un yeni transferleri Umut Bozok, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez, Jean-Philippe Gbamin ve Naci Ünüvar'da UEFA kadrosuna bildirildi ve bu maç için forma şansı bekliyor.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Muhammet, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Abdülkadir, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Gomez.

Ferencvaros: Dibusz; Wingo, Mmaee, Knoester, Civic; Besic, Vecsei, Tokmac Nguen, Zachariassen, Traore, Boli.