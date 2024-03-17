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Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Maçta atılan goller ve dakikalar detaylı bir şekilde verildi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Enis Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Livakovic'in müdahale edemediği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

74. dakikada Trabzonspor yarı sahasından atılan uzun topla buluşan Pepe'nin kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Livakovic gole izin vermedi.

75. dakikada Djiku'nun ceza sahası içinde Denswill'e yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

78. dakikada penaltı atışını kullanan Trezeguet, meşin yuvarlağı kaleci Livakovic'in sağından filelere yolladı. 2-2

87. dakikada Tadic'in sol taraftan ortasında Berat Özdemir'in kafasıyla havalanan meşin yuvarlak sağ çaprazda Batshuayi'nin önüne düştü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın ayaklarına çarparak filelerle gitti. 2-3

90+6. dakikada Batshuayi'nin ceza sahası dışından sert şutu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre İyisoy, Kerem Ersoy

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Fernandez (Bardhi dk. 46), Denswill, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Visca, Trezeguet (Fountas dk. 90+5), Pepe, Enis Destan (Umut Bozok dk. 64)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Kerem Şen, Umut Güneş, Göktan Gürpüz, Arif Boşluk, Orsic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Oosterwolde dk. 46), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (Mert Müldür dk. 90+4), Szymanski (Batshuayi dk. 83), Tadic, Dzeko (Serdar Dursun dk. 83)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Miha Zajc, Zeki Dursun

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Fred (dk. 13 ve 45+4), Batshuayi (dk. 87) (Fenerbahçe), Enis Bardhi (dk. 63), Trezeguet (dk. 78 pen.) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Enis Destan, Denswill, Eren Elmalı, Trezeguet, Umut Bozok (Trabzonspor) Djiku, Osayi-Samuel, Oosterwolde (Fenerbahçe) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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