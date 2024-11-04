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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında topun oyunda kaldığı süre çok konuşulur

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Kıran kırana geçen Trabzonspor - Fenerbahçe maçında topun oyunda kalma süresi dikkat çekti. 3-2 Fenerbahçe galibiyetiyle sona eren maçta, VAR müdahaleleri ve tartışmalı pozisyonlarla geçen mücadele iki devredeki uzatmalar dahil 108 dakika oynandı. Ancak topun sadece 40 dakika 1 saniye oyunda kaldığı tespit edildi.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçta topun oyunda kalma süresi dikkat çekti.

68 DAKİKA OYUN DURMUŞ

VAR müdahaleleri ve tartışmalı pozisyonlarla geçen mücadele iki devredeki uzatmalar toplamında tam 108 dakika oynandı. Uzun süren maça rağmen topun sadece 40 dakika 1 saniye oyunda kaldığı ortaya çıktı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında topun oyunda kaldığı süre çok konuşulur
Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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