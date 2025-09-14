Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı İçin Kadıköy'e Geldi
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor, geniş güvenlik önlemleri altında stada ulaşarak maç saatini beklemeye başladı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, bugün saat 19.00'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kamp yaptığı otelden ayrılan bordo-mavililer, geniş güvenlik önlemleri altında Kadıköy'e geldi ve maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor