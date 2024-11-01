Trabzonspor Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışmalarda oyuncular, dar alanda oyun ve taktik çalışmaları gerçekleştiriyor.
Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, topla ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.