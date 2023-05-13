Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.00'daki idmanda bordo-mavililer çalışmalarına; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Teknik çalışmayla devam eden antrenmanın son bölümünde sonuçlandırma yapıldı.Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlılarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna Keskin - Spor