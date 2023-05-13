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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Haberleri

Trabzonspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.00'daki idmanda bordo-mavililer çalışmalarına; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Teknik çalışmayla devam eden antrenmanın son bölümünde sonuçlandırma yapıldı.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlılarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna Keskin - Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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