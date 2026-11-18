Trabzonspor, Eyüpspor maçı hazırlığında Thomas Reis yönetiminde idman yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Zenit maçında forma giyenler yenilenme, diğerleri pas ve dar alan çalışması yaptı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Zenit maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer oyuncular ise antrenmanı teknik ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışmasıyla tamamladı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA