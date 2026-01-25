Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Trabzonspor: 90 Erokspor: 73

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Erokspor'u 90-73 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçta güçlü bir performans sergileyen Trabzonspor, her periyotta üstünlük sağladı.

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında sahasında karşılaştığı Erokspor'u 90-73 mağlup etti.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın İlk periyodunu 21-11 önde tamamlayan Trabzonspor, ikinci periyotta 22 sayı üreterek devreyi 43-36'lık skorla üstün tamamladı. Üçüncü periyotta 22 sayı bularak farkı açan Karadeniz ekibi, son periyoda 65-55 önde girdi. İyi oyununu son periyotta da sürdüren Trabzonspor, parkeden 90-73'lük skorla galip tamamladı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
