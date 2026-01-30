Haberler

Trabzonspor'dan kınama

Güncelleme:
Trabzonspor, Antalyaspor maçı öncesi takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıyı kınadı ve bu olayların kabul edilemez olduğunu belirtti. Kulüp, saldırıların faillerinin bir an önce yakalanmasını talep etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından, bu kez de Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir. Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz" denildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
