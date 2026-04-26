Trabzonspor'dan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor'dan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
TRABZONSPOR'da, Stefan Savic'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

TRABZONSPOR'da, Stefan Savic'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor Kulübü, Stefan Savic'in sakatlığı ile ilgili bir açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Samsunspor maçında bacağında ağrı hisseden oyuncuda, muayene sonrası kas yaralanasına bağlı ödem tespit edildiği ifade edildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Samsunspor maçında sol bacağının alt kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda, sol alt bacak iç kısmında kısmi kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı

45 yıl sonra aynı otel! Trump'a suikast girişiminde tuhaf tesadüf
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı

Eski vali Gülistan kaybolmadan günler önce bu konuşmayı yapmış
Trabzon'daki boks maçında büyük kavga! Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu

Onlarca seyirci ringe girip boksörleri öldüresiye dövdü
Mesir macunlarını yakalayabilmek için dondurma şemsiyesi açtı

Festivale damga vuran görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var

Görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var
Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı

Eski vali Gülistan kaybolmadan günler önce bu konuşmayı yapmış
Hac yolunda hayatını kaybetti

Dualarla çıktığı yolda kutsal topraklara varamadan hayatını kaybetti
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı

Tüm ürünlerin fiyatı 100 liraya indi dükkan önünde izdiham yaşandı