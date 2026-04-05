Trabzonspor'dan Onuralp Çakıroğlu ile Abdülkerim Bardakcı arasında yaşananlara ilişkin açıklama Açıklaması

Haberler

Trabzonspor'dan Onuralp Çakıroğlu ile Abdülkerim Bardakcı arasında yaşananlara ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Galatasaray karşılaşmasının ardından futbolcuları Onuralp Çakıroğlu'na yönelik sözlü ve fiziksel sataşmaları kınadı ve hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.

Trabzonspor Kulübünce, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan ve 2-1 galip geldikleri Galatasaray karşılaşmasının ardından futbolcuları Onuralp Çakıroğlu ile Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı arasında yaşananlar hakkında açıklama yapıldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşma sonrasında galibiyet sevincine eşlik eden müzik sırasında Trabzonsporlu futbolcu Onuralp Çakıroğlu'nun takım arkadaşlarıyla birlikte bu coşkuya ortak olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu esnada Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, oyuncumuza yönelik olarak 'Kaç yaşındasın lan sen?' ifadeleriyle sözlü sataşmada bulunmuştur. Futbolcumuz, söz konusu provokasyona karşılık vermemiş, yalnızca rakip oyuncuya soyunma odasına gitmesi gerektiğini işaret etmiştir. Buna rağmen ilgili futbolcu, sözlü sataşmasını sürdürmüş ve ardından oyuncumuza yönelik fiziki müdahale girişiminde bulunmuştur. Herhangi bir provokatif davranışta bulunmadığı açıkça görülen ve yalnızca galibiyet sevincini yaşayan futbolcumuza yönelik bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz. Futbolcumuzu hedef alan bu davranışların yanı sıra olay sonrasında sosyal medyada oyuncumuz hakkında yapılan çirkin ve kabul edilemez paylaşımları da en güçlü şekilde kınıyor, konunun takipçisi olacağımızı ve sorumlular hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını önemle vurguluyoruz."

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

