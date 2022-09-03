Trabzonspor'da Dorukhan Toköz depremi! Sahayı acı içerisinde terk eden milli futbolcunun son durumu netlik kazandı

Ümraniyespor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın 45+3'üncü dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede sakatlanan Dorukhan Toköz sedyeyle oyun alanından çıkarıldı. Bordo-mavili kulüpten futbolcunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Dorukhan Toköz'ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Milli futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanarak sahayı sedyeyle terk eden Trabzonsporlu Dorukhan Toköz sağlık durumu belli oldu.

ÇAPRAZ BAĞINDA YARALANMA VAR

Trabzonspor Kulübü, Dorukhan Toköz'ün sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edildiğini açıkladı. Ümraniyespor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın 45+3'üncü dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede sakatlanan Dorukhan Toköz sedyeyle oyun alanından çıkarıldı. Bordo-mavili kulüp, Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "A takımımızın bugün HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı müsabaka esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Dorukhan Toköz'ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.