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Trabzonspor'da yeni transferler ilk 6 haftada 10 gol katkısı sağladı

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Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında 13 gol atan Trabzonspor'da yeni transferler, skor tabelasını 10 kez değiştirdi. Mısırlı yıldız Muhammed Salah 7 golle takımın en golcüsü olurken yeni transferler gollerin yüzde 77'sini kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftalık bölümünde 13 gol atan Trabzonspor'da yeni transferler, skor tabelasını 10 kez takımları lehine değiştirdi.

Bordo-mavili takımda Mısırlı yıldız Muhammed Salah, ilk 6 haftada 7 golle en golcü oyuncu oldu. Ligde gol krallığı yarışında Amed Sportif Faaliyetler'den Gift Orban ile ilk sırada yer alan Salah, takımında en fazla gol katkısı sağlayan isim olarak öne çıktı.

Muhammed Salah'ın ardından yeni transferlerden Noah Saviolo 2 gol, Franculino Dju ise 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Gollerin yüzde 77'sini attılar

Yeni transferler, Trabzonspor'un gollerinin yüzde 77'sini kaydetti.

Bordo-mavili takımın kadrosuna bu sezon kattığı oyuncular 6 maçın 5'inde gol atarken bu karşılaşmalarda Karadeniz ekibi hanesine 10 puan yazdırdı.

Onuachu'dan 2 gol

Trabzonspor'da geçen sezon, 22 golle gol krallığı yarışını, Başakşehir'den Eldor Shomurodov ile ilk sırada tamamlayan Onuachu, 2 gol attı.

Kariyerinin en skorer dönemini geçen sezon 11 golle yaşayan Muçi ise ilk 6 haftada 1 gol kaydetti.

Geçen yıldan devam eden oyuncular 6 haftalık periyotta 3 kez skoru değiştirerek gollerin yüzde 23'üne katkı sağladı.

Kaynak: AA
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