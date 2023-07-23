Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Trabzonspor, Slovenya'nın Kranj şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Slovenya'nın Kranj şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'deki sabah idmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, geçiş oyunu ile tamamlandı. Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Spor