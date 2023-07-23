Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Spor Haberleri

Trabzonspor, Slovenya'nın Kranj şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Slovenya'nın Kranj şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'deki sabah idmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, geçiş oyunu ile tamamlandı. Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Spor

Nenad Bjelica Trabzonspor Slovenya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title