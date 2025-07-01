Trabzonspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanlar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Takım, çift antrenmanla hazırlıklarına sürdürecek.
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenmanlara devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, oyuncuların, teknik ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptığı belirtildi.
Karadeniz ekibinin, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edeceği ifade edildi.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor