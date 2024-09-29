Trabzonspor'da şok sakatlık! Ozan Tufan, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u ağırladı. Bordo-mavililerde Ozan Tufan, karşılaşmanın 36. dakikasında sakatlandı. Sahayı sedyeyle ter etmek zorunda kalan Ozan'ın sakatlığının darbeye bağlı olmadığı ve bilek burkulması yaşadığı belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun yerine Muhammed Cham oyuna dahil oldu.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da Ozan Tufan şanssız bir an yaşadı.
SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ
36. dakikada sakatlık geçiren Ozan Tufan, sedye ile kenara geldi. Kulüp doktorlarından alınan bilgiye göre; 29 yaşındaki futbolcunun sakatlığının darbeye bağlı olmadığı ve bilek burkulması yaşadığı öğrenildi. Ozan'ın yerine Muhammed Cham oyuna dahil oldu.