Trabzonspor'da şok sakatlık! Ozan Tufan, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da Ozan Tufan şanssız bir an yaşadı.

SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ

36. dakikada sakatlık geçiren Ozan Tufan, sedye ile kenara geldi. Kulüp doktorlarından alınan bilgiye göre; 29 yaşındaki futbolcunun sakatlığının darbeye bağlı olmadığı ve bilek burkulması yaşadığı öğrenildi. Ozan'ın yerine Muhammed Cham oyuna dahil oldu.