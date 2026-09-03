Haberler

Saviolo'nun omzunda kanama ve ödem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor’da Amed SF karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Noah Saviolo’nun sağ omzunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edildi.

Trabzonspor'da Amed SF karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Noah Saviolo'nun sağ omzunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edildi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed SF ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonspor'un genç futbolcusu Noah Saviolo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcunun yapılan muayene ve MR görüntülemesinin ardından sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edildiğini belirtti.

Sağlık ekibi tedaviye başladı

Prof. Dr. Ahmet Beşir yaptığı açıklamada, "Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 3. haftasında oynadığımız Amedspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Noah Saviolo'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski Bakan Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gözaltı

Eski bakanın ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor
Namazda akılalmaz olay! Tekmelediği kedi imamın başına çarptı

İmamın başına öyle bir şey geldi ki! Gerçeği kameradan öğrendi
Marketlerde yeni dönem: Meyve suyu ve nektarlarda tatlandırıcı standardı değişiyor

Marketlerde yeni dönem! Raflarda artık bu şekilde yer alacacak
Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi

Kira sözleşmelerinde bir dönem kapanıyor! Bunu yapmak zorunlu olacak
Ellerini zincire sıkıştıran adamın 6 parmağı koptu

Ormanda kan donduran olay! Neredeyse tüm parmaklarını kaybetti
Cem Yılmaz'ın 12 yaşındaki hali ortaya çıktı

Bu çocuğu tanıdınız mı? Yıllar sonra Türkiye'nin en ünlülerinden oldu
Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu

Taraftar delirmesin de ne yapsın! Tam 45 milyon euro buhar oldu