Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenmanına devam etti. Bordo-mavililer, 5'e 2, baskı ve taktik çalışmaları yaptı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve baskı çalışması yaptı.
Bordo-mavililer, antrenmanı taktik çalışmasıyla tamamladı.
Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA