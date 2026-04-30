Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.

Bordo mavili takım, hazırlıklarını yarın saat 15.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı