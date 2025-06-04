Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu, Kerem Demirbay ve Halil Dervişoğlu'nu gelecek sezon takımında görmek istiyor.

Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin yönetime verdiği rapor ortaya çıktı.

GALATASARAY'IN 3 YILDIZINI İSTİYOR

Fatih Tekke, Bordo-mavili yönetime geniş bir transfer raporu sunarken, Galatasaray forması giyen 3 yıldıza da yer verdi. Bu doğrultuda genç hocanın Sarı-kırmızılılarda forma giyen Berkan Kutlu, Kerem Demirbay ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosunda görmek istediği belirtildi. Berkan Kutlu ve Kerem Demirbay'ı ilk 11 olarak düşünen Tekke'nin Halil Dervişoğlu'nu da rotasyon oyuncusu olarak düşündüğü ifade edildi.

PAKET TEKLİF YAPACAK

Trabzonspor yönetiminin de Galatasaray'a bu 3 oyuncu için paket bir teklif sunacağı, Eren Elmalı transferinden dolayı iyi ilişkileri bulunan Sarı-kırmızılı yönetimden kolaylık bekleneceği öğrenildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBaybars ATABEY61:

Verirler rahat ol, ortağınız, kocanız. Sizde onlara verirsiniz hemde bedavaya, nasılsa yıllardır yaptığınız bu.

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Ligteki her takıma kocalık yapan takım Galatasaray…

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