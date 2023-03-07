Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istifası sonrası Sergen Yalçın ile görüşülecek

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ardından teknik direktör Abdullah Avcı da görevinden istifa etti. Seçime giden bordo-mavililerde tek başkan adayı olan Ertuğrul Doğan'ın teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşeceği belirtildi.

Seçime giden Trabzonspor'da istifalar peş peşe geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın da istifa etmesiyle gözler yeni hocanın kim olacağına çevrildi.

SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞÜLECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istifası sonrası yeni başkan adayı Ertuğrul Doğan, Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirecek.

ERTUĞRUL DOĞAN BAŞKAN ADAYI OLDU

Trabzonspor'da mevcut asbaşkan Ertuğrul Doğan, yapılacak seçimlerde başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada, "Şimdi yeni bir yolculuğun ilk adımlarını atma vakti... Canımdan çok sevdiğim, çatısı altında olmaktan büyük gurur duyduğum Trabzonspor'umuzun başkanlığına aday olduğumu siz değerli ailemle paylaşıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımın sözünü veriyorum. Allah yardımcımız olsun.." ifadelerini kullandı.