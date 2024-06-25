Trabzonspor, Cihan Çanak ile transfer görüşmelerine başladı

Trabzonspor Kulübü, 19 yaşındaki futbolcu Cihan Çanak ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, Belçika ekibi Standard Liege???????'nin futbolcusu Cihan Çanak'ın kulübe transferi konusunda görüşmelere başlandığı kaydedildi.