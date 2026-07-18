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Trabzonspor, Cenk Özkaçar transferini resmen açıkladı

Trabzonspor, Cenk Özkaçar transferini resmen açıkladı
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Trabzonspor, La Liga ekibi Valencia'dan defans oyuncusu Cenk Özkaçar'ın transferi için anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalanırken, Valencia'ya 1.75 milyon Euro ödenecek.

Trabzonspor, La Liga ekiplerinden Valencia forması giyen defans oyuncusu Cenk Özkaçar'ın transferi konusunda kulübüyle anlaşmaya vardığını duyurdu. Bordo-mavililer, 25 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Valencia'ya sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 750 bin Euro ödeneceği, bu tutarın 6 taksit halinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Cenk Özkaçar ile kulübün opsiyon hakkına sahip olduğu 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edilirken, oyuncuya her bir futbol sezonu için 1 milyon 250 bin Euro garanti ücret ödeneceği kaydedildi. Trabzonspor'un opsiyon hakkını kullanması halinde ise Cenk Özkaçar'ın 2029-2030 sezonunda 1 milyon 350 bin Euro garanti ücret alacağı bildirildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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